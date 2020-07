Riciclaggio di gioielli e orologi, 15 arresti tra Milano, Forlì e Savona (Di martedì 14 luglio 2020) Milano (ITALPRESS) – E’ di 15 arresti (10 in carcere e 5 ai domiciliari) il bilancio dell’operazione “Argentina Golden Street” condotta tra le province di Milano, Forlì e Savona dai carabinieri di Sesto San Giovanni, supportati dai comandi territorialmente competenti. Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dal gip su richiesta della Procura di Monza. Sequestrati conti bancari e beni per equivalente per un valore complessivo di 315.000 euro. I destinatari, 9 stranieri (7 albanesi e 2 egiziani) e 6 italiani, sono ritenuti tutti responsabili, a vario titolo, di furti in abitazioni, ricettazione e Riciclaggio di monili preziosi e orologi.I provvedimenti giungono a conclusione di un’indagine avviata dai carabinieri di Paderno Dugnano, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

princigallomich : Riciclaggio di gioielli e orologi, 15 arresti tra Milano, Forlì e Savona - CorriereCitta : Riciclaggio di gioielli e orologi, 15 arresti tra Milano, Forlì e Savona - nestquotidiano : Riciclaggio di gioielli e orologi, 15 arresti tra Milano, Forlì e Savona - Notiziedi_it : Riciclaggio di gioielli e orologi, 15 arresti tra Milano, Forlì e Savona - Notiziedi_it : Riciclaggio di gioielli e orologi, 15 arresti tra Milano, Forlì e Savona -

Ultime Notizie dalla rete : Riciclaggio gioielli Riciclaggio di gioielli e orologi, 15 arresti tra Milano, Forlì e Savona Padova News Furti in casa, ricettazione e riciclaggio gioielli: 15 arresti

Milano, 14 lug. (askanews) - Quindici arresti, 10 in carcere e 5 ai domiciliari e sequestri di conti bancari e beni per equivalente per un valore complessivo di 315.000 euro. E' l'esito dell'operazion ...

I ladri, i "riciclatori" e il broker per i furti in casa: presa la "banda dei lingotti d'oro"

C'era chi si occupava materialmente dei furti, chi aveva il compito di curare la prima fase di "gestione" del bottino e chi - in ultima battuta - era specializzato nel rimettere quello stesso bottino, ...

Milano, 14 lug. (askanews) - Quindici arresti, 10 in carcere e 5 ai domiciliari e sequestri di conti bancari e beni per equivalente per un valore complessivo di 315.000 euro. E' l'esito dell'operazion ...C'era chi si occupava materialmente dei furti, chi aveva il compito di curare la prima fase di "gestione" del bottino e chi - in ultima battuta - era specializzato nel rimettere quello stesso bottino, ...