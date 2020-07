Ricette all’italiana: peperoni ripieni di tonno di Anna Moroni (Di martedì 14 luglio 2020) Anna Moroni prepara i peperoni ripieni di tonno per le Ricette all’italiana, un piatto perfetto per l’estate, perfetto anche da preparare con largo anticipo. E’ una ricetta che Anna Moroni suggerisce se vogliamo preparare tutto la mattina per avere poi la cena pronta la sera. L’organizzazione è al centro di tutto in cucina per Anna Moroni e anche nella cucina di Ricette all’italiana è così. peperoni rossi e peperoni gialli, meglio quelli piccoli, non compriamo i peperoni grossi per la ricetta dei peperoni ripieni di tonno. Ovviamente i ... Leggi su ultimenotizieflash

