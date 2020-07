Ricercatori torinesi scoprono inibitore del Kras, gene del cancro ai polmoni (Di martedì 14 luglio 2020) Vito Amodio e Pamela Arcella, dottorandi dell’Università di Torino, hanno scoperto un inibitore del Kras, gene più comune contenuto sia nel cancro dei polmoni che in quello del colon-retto. I due Ricercatori sono stati affiancati da un team internazionale, guidato da Alberto Bardelli, direttore del Laboratorio di Oncologia Molecolare all’IRCCS Candiolo e docente del Dipartimento di Oncologia dell’Università di Torino e coordinato da Sandra Misale, dell’Università di Torino, e attualmente ricercatrice associata al Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York. Lo studio ha dimostrato che, nonostante la presenza della stessa mutazione del gene Kras, le linee cellulari del cancro ... Leggi su nuovasocieta

Due giovani ricercatori tra Torino e New York per una scoperta molto importante per la cura del cancro, appena pubblicata dalla prestigiosa rivista Cancer Discovery. Sandra Misale, dottorata dell'Univ ...E' tutto torinese lo studio sul farmaco sperimentale che aggredisce il cancro al colon-retto pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Cancer Discovery. A condurre la ricerca dal titolo “EGF ...