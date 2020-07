Riccardo Scamarcio da bambino volevo fare l’agricoltore mi chiamo lo zappattore (Di martedì 14 luglio 2020) Riccardo Scamarcio da bambino sognava di diventare agricoltore, ma poi è diventato un grande e bravo attore. Durante il lockdown appena passato Riccardo Scamarcio ha potuto mettere in pratica le sue doti di “zappattore”: “Ha costretto tutti a rapporti più sinceri, a fermarsi e a guardarsi, anche perché non ti potevi muovere – ha spiegato in un’intervista a “Il Corriere della sera” – Io l’ho vissuto in campagna in Puglia, in solitudine. Sono quasi sempre in lockdown. Faccio l’idraulico, il falegname, l’elettricista. Ho un’azienda agricola. Da bambino volevo fare il contadino e l’attore. Infatti mi chiamo lo ... Leggi su musicaetesti.myblog

