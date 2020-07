"Riapriamo gli stadi al pubblico" (Di martedì 14 luglio 2020) La richiesta della Lega di A: pronto un piano, si potrebbe partire con Juve-Lazio. Il governo pare favorevole. Leggi su quotidiano

alby911 : Riapriamo gli stadi così possiamo insultarli #InterTorino - yanez_2006 : @nunlodianessuno e no... se torni in ufficio devi andare a mangiare al baretto... se no che riapriamo a fare gli uffici? ?? ?? ?? - rivsupersantos : 'RIAPRIAMO GLI STADI AI TIFOSI PER QUESTE ULTIME PARTITE', nota della Lega Serie A. - filippo898 : RT @cmdotcom: #SerieA: 'Niente stop a partite su #Sky'. Poi l'appello: 'Riapriamo gli stadi ai tifosi entro fine stagione' - Fprime86 : RT @cmdotcom: #SerieA: 'Niente stop a partite su #Sky'. Poi l'appello: 'Riapriamo gli stadi ai tifosi entro fine stagione' -

Ultime Notizie dalla rete : Riapriamo gli "Riapriamo gli stadi al pubblico" QUOTIDIANO.NET "Il ponte va riaperto agli autobus"

Riaprire il ponte di Veggia anche agli autobus per la ripresa delle lezioni. E’ la priorità principale emersa ieri mattina durante l’incontro che si è svolto a Sassuolo con amministratori, tecnici ...

Nuovo focolaio in un teatro di Tokyo: 30 persone positive

«Non abbiamo chiuso l'intero Paese», sostiene Fauci: «Ora dobbiamo fare qualche passo indietro e dire, 'ok, non possiamo chiudere totalmente ma almeno dobbiamo riaprire gradualmente'». Gli Stati Uniti ...

