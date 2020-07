Repubblica: Osimhen-Napoli, contratto fino al 2025 per 2,5 milioni a stagione (Di martedì 14 luglio 2020) Repubblica online conferma le indiscrezioni rivelate questa mattina dall’Equipe e annuncia che l’affare Osimhen è in dirittura d’arrivo per il Napoli Decisivo il blitz di lunedì sera a Montecarlo del direttore sportivo Giuntoli, incaricato da De Laurentiis di chiudere l’affare senza ulteriori tentennamenti. Manca ancora il passaggio formale delle visite mediche, dal punto di vista economico l’intesa tra le parti è totale. Il quotidiano rivela anche i dettagli dell’accordo L’attaccante firmerà un contratto fino al 2025 con una base di 2.5 milioni netti più bonus, alcuni facilmente raggiungibili. Al Lille andranno 81 milioni di euro, comprensivi però del passaggio ... Leggi su ilnapolista

CalcioNapoli24 : RT @BrunoGalvan85: Repubblica annuncia: Osimhen diventerà nelle prossime ore un nuovo giocatore del Napoli, intesa totale! Tutte le cifre d… - Stefaniaugo77 : RT @napolista: Repubblica: #Osimhen-#Napoli, contratto fino al 2025 per 2,5 milioni a stagione Al Lille andranno 81 milioni di euro, compr… - napolista : Repubblica: #Osimhen-#Napoli, contratto fino al 2025 per 2,5 milioni a stagione Al Lille andranno 81 milioni di eu… - BrunoGalvan85 : Repubblica annuncia: Osimhen diventerà nelle prossime ore un nuovo giocatore del Napoli, intesa totale! Tutte le ci… - HMalik1977 : RT @repubblica: Napoli, è fatta per Osimhen: affare da 81 milioni [di MARCO AZZI] [aggiornamento delle 11:18] -