Renato Pozzetto compie 80 anni: una vita tra cinema e pallone. Da Il ragazzo di campagna a Fico d’India e quella somiglianza con Sodinha (Di martedì 14 luglio 2020) Renato Pozzetto ha lunghi cappelli neri ed una fascetta sulla fronte. È il fratello di Tomaszewski, portiere della Polonia che ai mondiali di Germania ha parato due rigori. Nello sketch Rai “Lo stadio” Cochi calcia più volte dal dischetto perché l’arbitro, interpretato da Massimo Boldi, fa ripetere quando Pozzetto gli para il tiro. È l’ultima edizione della trasmissione Canzonissima, condotta dalla coppia di comici e da Raffaella Carrà, in onda alla domenica pomeriggio tra il 1974 e il 1975. Pozzetto in quei mesi ha già esordito al cinema senza Cochi, che d’ora in poi si dedicherà soprattutto al teatro. I due si sono conosciuti giovanissimi a Milano, non appena finita la Seconda guerra mondiale, entrambi provenienti da ... Leggi su ilfattoquotidiano

