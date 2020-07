Regole per prendere l’aereo, c’è l’ok per il trolley in cabina: le novità (Di martedì 14 luglio 2020) L’emergenza sanitaria da coronavirus ha frenato i viaggi aerei che resistono comunque anche in condizioni anomale rispetto al normale. Le Regole per volare si sono allineate ovviamente alle norme anti-contagio che vigono in questo momento in tutto il mondo. C’è quindi la necessità del distanziamento, l’uso della mascherina ed è necessario evitare assembramenti. Proprio in questo senso finora non era possibile portare i trolley in cabina, ma ora questa regola è cambiata. Ad annunciarlo è stata Sandra Zampa, sottosegretaria alla salute, che intervenuta a ‘Radio anch’io’ ha comunicato le novità previste: “Questo aspetto anche a me era sembrata una misura anomala, che è stata assunta” dalle linee aeree “e aveva una sua ratio: nel momento ... Leggi su italiasera

Per quanto riguarda il settore aereo, sono indicati una serie di comportamenti da osservare sia quando ci si trova a bordo di un aereo che quando si arriva in aeroporto. Rimangono valide le principali ...

Semplificazione, strada sbagliata: servono regole certe, rispetto dei tempi e maggior confronto ... Un esempio concreto è l’EcoBonus – SismaBonus 110%, la detrazione al 110 per cento della quale si ...

