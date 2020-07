Regione Lazio: cofinanziamento accordi innovazione per 58 mln (Di martedì 14 luglio 2020) Roma – Via libera della Regione Lazio al cofinanziamento, tramite accordi di innovazione, di 9 proposte di investimento da realizzare nel Lazio per oltre 58 milioni di euro. La Giunta Regionale ha infatti approvato oggi una delibera con la quale sono state reperite risorse per 1.756.587 di euro che, secondo il meccanismo di funzionamento degli accordi di innovazione, insieme a quelle del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) e delle 15 imprese e strutture di ricerca che li hanno proposti, porteranno alla realizzazione, per la parte che riguarda il territorio del Lazio (i progetti si svilupperanno anche in Campania, Sicilia, Puglia, Lombardia, Emilia Romagna e Trentino-Alto Adige), di investimenti per complessivi 58.552.878,25 ... Leggi su romadailynews

