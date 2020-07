Regione Lazio, Blasi: sì a Odg per tutela acqua pubblica, entro 6 mesi nuovi Ato (Di martedì 14 luglio 2020) Roma – “Avviare un confronto con il Forum dei Movimenti per l’acqua pubblica e con i Comitati per l’acqua pubblica, il cui costante impegno ha portato all’approvazione della legge regionale n.5/2014, principali portatori d’interessi sul territorio, e tener conto della loro proposta di individuare nuovi Ambiti di Bacino Idrografici come previsto dalla normativa (articolo 17, commi 98 e 99 della legge regionale 9/17) definendoli entro e non oltre sei mesi cosi’ come gia’ previsto dalla legge del 2014”. Sono questi, in sintesi, gli impegni previsti dall’ordine del giorno al Collegato al Bilancio a prima firma della consigliera regionale M5S del Lazio, Silvia Blasi, approvato oggi ... Leggi su romadailynews

