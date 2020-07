Regione, borse di studio di 300 euro per 23.560 studenti (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTrecento euro di contributo per 23.560 studenti delle scuole superiori della Campania. E’ stato pubblicato ieri sera sul Bollettino Ufficiale della Regione il decreto che approva la graduatoria dei beneficiari delle borse di studio per l’anno scolastico 2019-2020. Con il bando “iostudio” l’assessorato regionale all’Istruzione, Politiche Sociali e Politiche Giovanili aveva stanziato oltre 7 milioni di euro per le borse di studio riservate agli studenti di famiglie con ISEE non superiore ai 15.748.48 euro. “La borsa di studio – dichiara l’assessore Lucia Fortini – è una misura economica che ... Leggi su anteprima24

NTR24 : Regione, ok a borse di studio di 300 euro per oltre 23mila studenti campani - IulianoLorenza : Regione Campania, borse di studio di 300 euro per 23.560 studenti - - ExPartibus : Regione Campania, borse di studio di 300 euro per 23.560 studenti - - pietro_riccio : Regione Campania, borse di studio di 300 euro per 23.560 studenti - - dariocurcio5 : #Campania 23560 borse di studio da 300 euro per studenti delle superiori dalla Regione. Il commento dell'assessore… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione borse Regione, borse di studio: al via l’apertura del bando Aliseo IVG.it Regione Campania , borse di studio di 300 euro per 23.560 studenti

Trecento euro di contributo per 23.560 studenti delle scuole superiori della Campania. E’ stato pubblicato ieri sera sul Bollettino Ufficiale della Regione il decreto che approva la graduatoria dei be ...

IP4FVG, investiti oltre 2 milioni su territorio

IP4FVG ha erogato inoltre 11 borse di formazione per giovani talenti da inserire ... Sono state inoltre 200 le aziende ICT del territorio mappate in regione per rilevare le competenze erogabili; 89 ...

Trecento euro di contributo per 23.560 studenti delle scuole superiori della Campania. E’ stato pubblicato ieri sera sul Bollettino Ufficiale della Regione il decreto che approva la graduatoria dei be ...IP4FVG ha erogato inoltre 11 borse di formazione per giovani talenti da inserire ... Sono state inoltre 200 le aziende ICT del territorio mappate in regione per rilevare le competenze erogabili; 89 ...