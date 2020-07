Real Madrid, Jovic nuovamente a disposizione di Zidane: terzo test negativo (Di martedì 14 luglio 2020) Termina l’isolamento per Luka Jovic che, stando a quanto riportato da As, giovedì prossimo contro il VillarReal potrà far parte dei convocati a disposizione di Zinedine Zidane. L’attaccante del Real Madrid è risultato negativo al terzo test e ora può considerare concluso il periodo di isolamento iniziato la scorsa settimana a seguito dell’incontro con un amico proveniente da Belgrado risultato positivo al Covid-19. In isolamento i tre test effettuati sul calciatore hanno sempre dato esito negativo. Leggi su sportface

