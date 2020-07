Rapina in villa ad Aprilia: due coniugi terrorizzati e legati dai malviventi armati di coltelli (Di martedì 14 luglio 2020) Notte di terrore ad Aprilia per una Rapina in villa che sembrava tratta da un film horror. Momenti di vero incubo per una coppia di coniugi, sorpresi da una banda di malviventi. L’aggressione, la paura, il ritrovarsi immobilizzati. A raccontare ai carabinieri quanto accaduto è l’uomo, il proprietario di casa. Rapina il villa, in cinque con i coltelli Era tarda serata, all’incirca le 22,30 quando cinque persone sono entrate in azione. Erano armate di coltello. Hanno fatto irruzione all’interno dell’abitazione mettendo “spalle al muro” marito e moglie, legandoli insieme al domestico. Presa di mira anche l’abitazione romana Dopo aver reso inoffensivi i coniugi, sono riusciti a ... Leggi su secoloditalia

