Ralf Schumacher: “Leclerc ha fatto fuori dalla Ferrari Vettel nel 2019” (Di martedì 14 luglio 2020) Ralf Schumacher ritiene che Charles Leclerc sia stato il principale responsabile della fine di Sebastian Vettel all’interno della Ferrari. L’ex pilota critica il fatto che la Scuderia non abbia fatto un buon lavoro con il tedesco dall’arrivo del monegasco e incolpa soprattutto il capo squadra, Mattia Binotto. Ralf Schumacher ha confrontato le reazioni di Leclerc e Vettel dopo i rispettivi errori al Gran Premio di Stiria e Austria. Ralf sottolinea quanto velocemente Charles abbia chiesto perdono mentre Sebastian ha criticato l’auto dopo essersi scontrato con Sainz due settimane fa sul Red Bull Ring. Leclerc è stato molto più intelligente, si è scusato con tutti, a differenza ... Leggi su notizieora

Fa ancora discutere l’incidente tra le due Ferrari nel corso del primo giro del Gran Premio di Stiria, che ha costretto entrambi i piloti al ritiro dalla corsa. Secondo l’ex pilota di Formula 1 Ralf S ...In una chiacchierata concessa a Sky De, Ralf Schumacher ha promosso la strategia di crescita della Racing Point per il mondiale 2020 di Formula 1, sottolineando come la sinergia con Mercedes stia aiut ...