Raffaella Fico esce allo scoperto con il nuovo fidanzato

Raffaella Fico ha un nuovo amore è l’imprenditore fiorentino Giulio Fratini. E’ passato circa un anno dalla fine della relazione di Raffaella Fico con Alessandro moggi, con cui stava per arrivare all’altare, e dopo numerosi voci a riguardo finalmente esce allo scoperto col suo nuovo amore. La Fico è stata sorpresa dal settimanale “Chi”, assieme alla nuova fiamma durante un bollente weekend a Positano. Giulio Frattini è inserito da Forbes nella lista dei cento talenti under 30, è l’erede di una famiglia facoltosa: il nonno Giulio fondò il mitico marchio di jeans Rifle. Il papà Sandro possiede la catena di alberghi di lusso, Wtb Hotels.

Una nuova love story per la showgirl Raffaella Fico, storica ex del calciatore Mario Balotelli: chi è il nuovo fidanzato Giulio Fratini. Storica ex del calciatore Mario Balotelli, quindi del procurato ...Raffaella Fico è di nuovo innamorata e le immagini pubblicate da ‘Chi’ questa settimana sembrano dimostrarlo. La bella Raffaella è stata paparazzata a Positano insieme all’imprenditore Giulio Fratini, ...