Raffaella Fico: chi è il nuovo fidanzato Giulio Fratini – VIDEO (Di martedì 14 luglio 2020) Una nuova love story per la showgirl Raffaella Fico, storica ex del calciatore Mario Balotelli: chi è il nuovo fidanzato Giulio Fratini. Storica ex del calciatore Mario Balotelli, quindi del procuratore Alessandro Moggi, Raffaella Fico si ‘allontana’ dal mondo del calcio e viene scovata tra le braccia di un nuovo imprenditore. Si tratta di Giulio … L'articolo Raffaella Fico: chi è il nuovo fidanzato Giulio Fratini – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

CheDonnait : Il nuovo amore di #RaffaellaFico #gossip #tv - see_lallero : Giulio Fratini, chi è il fidanzato di Raffaella Fico - giancarlofelic1 : RT @_DAGOSPIA_: 'CHI' FOTOGRAFA RAFFAELLA FICO COL SUO NUOVO BANCOMAT: È L'IMPRENDITORE GIULIO FRATINI... - zazoomblog : Raffaella Fico nuova fidanzato per lei: di chi si tratta? E’ famosissimo - #Raffaella #nuova #fidanzato #tratta? - giornali_it : La showgirl è stata beccata con la nuova fiamma #14luglio #QuotidianiOnline #Notizieit #Attualita -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Fico Raffaella Fico: chi è il nuovo fidanzato Giulio Fratini – VIDEO ViaggiNews.com Giulio Fratini, chi è il fidanzato di Raffaella Fico

Curiosità, gossip, vita privata di Giulio Fratini. Per Raffaella Fico è giunto il momento di tornare a riempire una vita sentimentale che negli ultimi tempi era passata in secondo piano. Ora la ...

Raffaella Fico con il nuovo fidanzato: chi è Giulio Fantini, un amore "facoltoso"

Un nuovo fidanzato per Raffaella Fico, l’imprenditore fiorentino Giulio Frattini. E’ passato circa un anno dalla fine della relazione di Raffaella Fico con Alessandro moggi, con cui stava per arrivare ...

Curiosità, gossip, vita privata di Giulio Fratini. Per Raffaella Fico è giunto il momento di tornare a riempire una vita sentimentale che negli ultimi tempi era passata in secondo piano. Ora la ...Un nuovo fidanzato per Raffaella Fico, l’imprenditore fiorentino Giulio Frattini. E’ passato circa un anno dalla fine della relazione di Raffaella Fico con Alessandro moggi, con cui stava per arrivare ...