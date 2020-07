Quarantena migranti, ospedali militari oltre alle navi. I primi 13 al Celio (Di martedì 14 luglio 2020) Altri 11 migranti positivi al coronavirus sono stati trovati tra gli oltre 60 asiatici approdato ieri a Pozzallo . Il test del tampone condotto dal personale sanitario dell'Asp di Ragusa ha scoperto ... Leggi su quotidiano

MediasetTgcom24 : Coronavirus, picco di migranti positivi in Calabria: ipotesi di ricovero a Roma o su navi quarantena… - Agenzia_Ansa : Sbarco di #migranti positivi al #coronavirus in #Calabria. Il @Viminale, rafforzata la vigilanza sui positivi, si c… - Agenzia_Ansa : #Migranti: nave-quarantena in 2-3 giorni. Lanciato bando. Senza risposte, strutture a terra, come caserme #ANSA - mgcalfi : RT @leonemaschio: I migranti in quarantena sul più lussuoso traghetto d’Italia a 85 mila euro al giorno. Bella gente giorno non buono a tut… - nonstop9981 : Migranti, isolati 25 poliziotti. E non si riescono a trovare le navi per la quarantena -