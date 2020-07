Quanto durerà questa estate così fresca? (Di martedì 14 luglio 2020) Stiamo vivendo i mesi clou dell'estate con il periodo che sulla carte dovrebbe essere il più caldo dell'intero anno, ma a tutt'oggi le temperature registrano valori sotto la media del periodo su tutta Italia. Un'altra pressione non abbastanza 'alta' Tutto ciò è dovuto alla debolezza dell'alta pressione che non riesce a conquistare il Paese, minacciata di continuo dall'instabilità proveniente dal Nord Europa. Secondo ilMeteo.it che nei prossimi giorni un vortice ciclonico dal Mare del Nord si incamminerà verso l'Europa centrale e si posizionerà oltralpe. La sua vicinanza all'Italia causerà un peggioramento del tempo. Se oggi il tempo sarà a tratti instabile sulle Alpi e sulla Sicilia orientale con temporali, da domani i temporali diventeranno via via ... Leggi su agi

