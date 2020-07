Quand’è successo che Charlize Theron è diventata una spietata eroina d’azione? (Di martedì 14 luglio 2020) Charlize Theron ha una volontà di ferro e quello che si mette in testa lo conquista. Ora ha deciso che una parte della sua carriera dev’essere d’azione, capendo che il cinema dei grandi incassi in questa fase storica non può prescindere da essa, e si sta imponendo come l’attrice hollywoodiana più importante e abile nell’azione contemporanea, quella degli stunt fatti in prima persona. The Old Guard è in questo senso il suo primo tentativo esplicito di franchise, un franchise d’azione, tratto da un fumetto e distribuito su una piattaforma. Sulla carta il progetto può spuntare tutti gli elementi della lista ma nella realtà non sembra essere stato un successo tale da aver assicurato il sequel (poco importa perché ha Atomica bionda 2 già in lavorazione). ... Leggi su wired

