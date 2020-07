Punteggio tennistico a Bergamo: il Brescia sprofonda sotto i colpi dell'Atalanta (Di martedì 14 luglio 2020) Finisce 6-1 per l'Atalanta il derby tutto lombardo contro il Brescia, valido per il 33esimo turno di campionato. Bergamaschi scatenati nella prima frazione. Leggi su tuttonapoli

sportface2016 : #AtalantaBrescia, il video del gol di #Spalek - rickembecker : Manco l'ho vista l'Atalanta. Sapevo che finiva con un punteggio tennistico, però leggo tripletta di Pasalic e Dio m… - valbiandino : Punteggio tennistico Dell Atalanta #AtalantaBrescia - FantaSvaimec : RT @AgenziaANSIA: 30^ FCS: Winterfell vince in rimonta lo scontro diretto su Team Asturbo e butta fuori dal podio l'avversario. Youp vincen… - AgenziaANSIA : 30^ FCS: Winterfell vince in rimonta lo scontro diretto su Team Asturbo e butta fuori dal podio l'avversario. Youp… -

Ultime Notizie dalla rete : Punteggio tennistico

Tutto Napoli

Finisce 6-1 per l'Atalanta il derby tutto lombardo contro il Brescia, valido per il 33esimo turno di campionato. Bergamaschi scatenati nella prima frazione. Al 2' subito il gol del vantaggio con Pasal ...Nikolas Spalek rende meno amaro il punteggio tennistico rimediato dal Brescia contro l’Atalanta e nel finale del match del Gewiss Stadium segna in contropiede la rete del 6-2 con cui sembra avviarsi a ...