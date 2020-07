Puntavano ai fondi Covid: a Milano otto arresti per 'ndrangheta (Di martedì 14 luglio 2020) Il loro obiettivo era prendere i fondi previsti per le aziende per fronteggiare l’emergenza Covid. E uno di loro c’è riuscito. Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano in un’inchiesta della Dda contro la ’ndrangheta ha arrestato 8 persone per associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale aggravata dal metodo mafioso e dalla disponibilità di armi, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni e bancarotta. Dalle indagini è emerso che una persona inserita in una cosca ha ottenuto contributi a fondo perduto e voleva beneficiare anche dei finanziamenti per le imprese previsti per l’emergenza Covid.Secondo le indagini coordinate dai magistrati antimafia, gli arrestati erano contigui al clan Greco di San Mauro Marchesato, ... Leggi su huffingtonpost

