Puglia, ora alle Tremiti in elicottero si va anche da Peschici (Di martedì 14 luglio 2020) BARI – Su richiesta di Alidaunia e del Comune di Peschici la Regione Puglia ha autorizzato l’inserimento nel collegamento elicotteristico Foggia-Tremiti di un nuovo scalo a Peschici che si aggiunge a quello di Vieste già attivo da tempo. Lo ha annunciato l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Giannini. Leggi su dire

