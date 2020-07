Puglia, la denuncia del segretario della Lega di Bari “In arrivo 100 immigrati, molti sono positivi” (Di martedì 14 luglio 2020) Il segretario della Lega della Provincia di Bari, nonché deputato pugliese, Rossano Sasso sta facendo molto discutere. Secondo quanto riferito dall’Onorevole Sasso sono in arrivo in Puglia, saranno ospiti di un centro per immigrati di Brindisi, 100 extracomunitari, molti dei quali dovrebbero essere positivi al Covid-19. Ecco la nota dell’Onorevole Rossano Sasso: “Da mesi limitiamo pesantemente la nostra libertà a causa del Covid-19. Da mesi siamo obbligati, per legge, ad indossare mascherine, a mantenere le distanze, ad evitare assembramenti. Abbiamo chiuso le nostre scuole, abbandonando i nostri figli a se stessi, abbiamo bloccato la nostra economia e stiamo vivendo la peggiore ... Leggi su baritalianews

Ilikepuglia : Bari, la denuncia di Amiu Puglia: 'Vernici e mattoni nel cassonetto della carta, senza parole'… - Borderline_24 : Caro prezzi in spiaggia in Salento: dieci euro per un #Parcheggio. La denuncia dei consumatori… - 5rsMegafono : ?? UVA DALL'OLANDA La denuncia degli agricoltori per la vendemmia 2020. LEGGI QUI ?? #FoggiaNews CIA-Agricoltori Ital… - GiancarloSorre5 : RT @CiaDomenico: @_Carabinieri_ @GDF @coldiretti @Cia_Agricoltura @CiaPuglia È sotto gli occhi di tutti la frode che stanno attuando mulini… - Dixy62553861 : RT @FoggiaCittaAper: #7luglio #puglia #Foggia Gli ha rotto il setto nasale, portandogli via il minicar e provando ad estorcergli 'un regali… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia denuncia Puglia, trovato furbetto del reddito di cittadinanza: una denuncia a Canosa Borderline24 - Il giornale di Bari “L’agenzia del lavoro bacino elettorale di Emiliano”: i consiglieri pugliesi di Fratelli di Italia scrivono a Mattarella

“Ben vengano i concorsi pubblici ma potevano essere banditi già anni fa. Questa mattina abbiamo scelto la sede della presidenza della Regione Puglia per denunciare lo scandalo delle assunzioni da ...

Sbarchi, la denuncia della Lega: “Il Governo vuole portare migranti positivi al Covid a Brindisi”

“Da mesi limitiamo pesantemente la nostra libertà a causa del Covid-19. Da mesi siamo obbligati, per legge, ad indossare mascherine, a mantenere le distanze, ad evitare assembramenti. Abbiamo chiuso l ...

“Ben vengano i concorsi pubblici ma potevano essere banditi già anni fa. Questa mattina abbiamo scelto la sede della presidenza della Regione Puglia per denunciare lo scandalo delle assunzioni da ...“Da mesi limitiamo pesantemente la nostra libertà a causa del Covid-19. Da mesi siamo obbligati, per legge, ad indossare mascherine, a mantenere le distanze, ad evitare assembramenti. Abbiamo chiuso l ...