Puglia: duemila euro per lavoratori autonomi, titolari di partita Iva e professionisti a basso reddito, da domani le domande Start, misura una tantum (Di martedì 14 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Sarà attiva sulla piattaforma di Sistema Puglia a partire da mercoledì 15 luglio, la misura Start messa in campo dalla Regione Puglia, a sostegno dei lavoratori autonomi, titolari di partita IVA e professionisti a basso reddito. Finalizzata a contrastare gli effetti negativi innescati dalla crisi epidemiologica Covid19, la misura, già annunciata, si chiama Start ed è una sovvenzione una tantum, pari a € 2.000,00, al lordo delle ritenute di legge, da concedere ai soggetti proponenti, la cui istanza evidenzi i requisiti previsti, ... Leggi su noinotizie

zazoomnews : Puglia: duemila euro per lavoratori autonomi titolari di partita Iva e professionisti a basso reddito da domani le… - NoiNotizie : #Puglia: duemila euro per lavoratori autonomi, titolari di partita Iva e professionisti a basso reddito, da domani le domande - zazoomblog : Puglia: duemila euro per lavoratori autonomi titolari di partita Iva e professionisti a basso reddito da domani le… - zazoomblog : Puglia: duemila euro a professionisti partite Iva e co co co Misura della Regione attiva dal 15 luglio - #Puglia:… - zazoomnews : Puglia: duemila euro a professionisti partite Iva e co co co Misura della Regione attiva dal 15 luglio - #Puglia:… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia duemila Puglia: duemila euro per lavoratori autonomi, titolari di partita Iva e professionisti a basso reddito, da domani le domande Noi Notizie I baresi, l’Accademia del Mare e le lezioni sulla maresità

VITTORIO POLITO* - Che i baresi siano stati sempre amanti dei prodotti del mare e Bari sia stata sempre una città con un mare ricco di pesce, può considerarsi un fatto proverbiale, sostenuto anche da ...

Nel weekend mille sbarchi a Lampedusa: adesso a preoccupare è la rotta tunisina

LAMPEDUSA (AGRIGENTO). Da giovedì a ieri a Lampedusa sono arrivati più di mille migranti. Con gommoni, barchini, barconi, in piccoli gruppi o a centinaia su una stessa imbarcazione. Se si eccettuano l ...

VITTORIO POLITO* - Che i baresi siano stati sempre amanti dei prodotti del mare e Bari sia stata sempre una città con un mare ricco di pesce, può considerarsi un fatto proverbiale, sostenuto anche da ...LAMPEDUSA (AGRIGENTO). Da giovedì a ieri a Lampedusa sono arrivati più di mille migranti. Con gommoni, barchini, barconi, in piccoli gruppi o a centinaia su una stessa imbarcazione. Se si eccettuano l ...