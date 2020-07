Psg, pronto l’assalto per il gioiello del Manchester United (Di martedì 14 luglio 2020) Il Psg inizia a guardarsi attorno per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. I francesi vogliono confermarsi in campionato e tentare l'assalto alla Champions League, e per farlo servono giocatori di alto valore.ALTAMENTE COMPETITIVIcaption id="attachment 989327" align="alignnone" width="594" Psg (getty images)/captionL'idea del Psg è da sempre quella di essere altamente competitivi in ogni manifestazione sportiva. Finora l'obiettivo è riuscito dentro i confini nazionali, mentre a livello europeo i parigini hanno fatto un po' di fatica in più. Per tentare di centrare l'obiettivo tanto desiderato della coppa dalle grandi orecchie, servono giocatori freschi e dal valore molto alto, in grado di battere gli avversari per supremazia fisica e tecnica. Corrisponde a tale identikit il giocatore del Manchester ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Psg pronto Psg, pronto l’assalto per il gioiello del Manchester United ItaSportPress Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic tra Juventus e PSG

Se da un lato la Lazio ha avuto la forza, almeno fino a prima del lockdown per dare l’assalto allo scudetto è stato anche merito del centrocampista Sergej Milinkovic-Savic. Il calciatore è un punto di ...

“Roma e Lazio sotto attacco: il Psg fa sul serio per Pellegrini e Milinkovic Savic”

ROMA - Roma e Lazio sotto attacco. Il Paris Saint Germain fa sul serio per i due gioielli della capitale: sponda giallorossa Lorenzo Pellegrini, centrocampista che ha una clausola rescissoria da 30 mi ...

