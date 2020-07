Proroga stato di emergenza? Se ne parla solo in Italia. Così Conte ci tiene prigionieri (Di martedì 14 luglio 2020) Roma, 14 lug – Il governo sta svaccando di brutto. Politicamente alla deriva, la maggioranza vede di buon occhio la Proroga dello stato di emergenza e dei pieni poteri attribuibili a Giuseppe Conte, un po’ come se in tal modo il governo si chiudesse dentro una camera blindata mentre là fuori, nel Paese, tutto va a scatafascio. In assenza di un’emergenza, asserisce Sabino Cassese, tale accentramento di potere è illogico e incostituzionale. Dunque, proseguiamo, ciò avviene per un motivo drammaticamente banale quanto grave: il regnante fa incetta di potere assoluto perché sente il terreno sgretolarsi sotto i suoi piedi. Tutto qui, nient’altro, scioccamente grave e gravemente sciocco come costoro ormai ci hanno abituati. Le altre nazioni non fanno come ... Leggi su ilprimatonazionale

GiovanniToti : Il #Governo chiarisca il significato della proroga dello stato di emergenza #Covid. Se di fronte a numeri non preoc… - GiovanniToti : Il Presidente Conte e il ministro Speranza farebbero bene a chiarire al più presto il significato della proroga del… - AnnalisaChirico : Mentre si allentano le misure di contenimento con curva in calo (bagagli in aereo, sedute in treno, fiere, congress… - G_A_V_76 : RT @AnnalisaChirico: Mentre si allentano le misure di contenimento con curva in calo (bagagli in aereo, sedute in treno, fiere, congressi e… - nabu65 : RT @Giuls261: I dubbi di costituzionalità sulla proroga dello #statodiemergenza sono sostanziali. In una democrazia normalizzare lo stato… -