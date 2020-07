Proroga imposte 2020: Partita iva e commercialisti, c’è il rinvio a settembre? (Di martedì 14 luglio 2020) Proroga imposte 2020: Partita iva e commercialisti, c’è il rinvio a settembre? Proroga imposte 2020: i professionisti aspettano novità a proposito dello slittamento dei pagamenti con scadenza prevista per il 20 luglio. Ancora però nessuna conferma ufficiale. Ecco le ipotesi sul tavolo di contribuenti e aziende. Proroga imposte: verso lo slittamento a settembre? Proroga imposte: lo slittamento al 30 settembre non è ancora ufficiale anche se la Camera, approvando l’ordine del giorno presentato dal deputato Alberto Gusmeroli, ha strappato un impegno in linea di massima ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Proroga imposte Proroga imposte 2020, ultime novità: partite IVA e commercialisti chiedono rinvio a settembre Money.it I commercialisti invitano i grillini alla proroga dei versamenti al 30 settembre

Tasse, i commercialisti chiedono il rinvio

