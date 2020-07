"Pronto a Berlusconi al governo". Storico e impensabile: il nemico giurato ora si inginocchia al Cavaliere (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo Romano Prodi, anche Carlo De Benedetti. La presunta tessera numero 1 di Repubblica, probabilmente il nemico giurato più giurato di tutti di Silvio Berlusconi. Già, anche l'ex editore di Repubblica, ora al timone del nuovo quotidiano Domani, si produce in un impensabile, clamoroso, Storico "endorsement" al Cavaliere. O meglio, apre al leader di Forza Italia: roba da non crederci, se non fosse nero su bianco in un'intervista concessa al Foglio e firmata da Salvatore Merlo. "Se si tratta di isolare Salvini e Meloni trangugio anche Berlusconi al governo con la sinistra", afferma l'Ingegnere. "Ma accompagnato anche dal benservito a Giuseppe Conte che rappresenta il vuoto pneumatico", sentenzia cancellando con un tratto di ... Leggi su liberoquotidiano

