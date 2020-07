Processo Formigoni: il tribunale assolve l’ex governatore della Lombardia (Di martedì 14 luglio 2020) Il tribunale di Cremona assolve Roberto Formigoni. Giudicati non colpevoli anche l’ex direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Cremona e l’ex dg dell’assessore regionale alla Sanità L’ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni è stato giudicato non colpevole. Il tribunale di Cremona ha assolto anche l’ex direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Cremona Simona Mariani e l’ex dg dell’assessorato regionale alla Sanità Carlo Lucchina. Formigoni e Mariani erano accusati di corruzione, e Lucchina di abuso d’ufficio, in relazione alla vicenda Vero. Infatti l’acceleratore lineare per le terapie oncologiche secondo l’accusa era stato ... Leggi su zon

discoradioIT : Tra poco le #news. A Cremona assolti Roberto #Formigoni e altri due imputati, il processo era su acquisti di macchinari con costi gonfiati. - PdFCervetri : RT @marioadinolfi: Assolto Roberto Formigoni nel processo sulle tangenti nella sanità a Cremona. Vediamo se la notizia dell’assoluzione vie… - StefanoDavagni : RT @marioadinolfi: Assolto Roberto Formigoni nel processo sulle tangenti nella sanità a Cremona. Vediamo se la notizia dell’assoluzione vie… - summo_t : RT @marioadinolfi: Assolto Roberto Formigoni nel processo sulle tangenti nella sanità a Cremona. Vediamo se la notizia dell’assoluzione vie… - Trovolavorobiz : RT @marioadinolfi: Assolto Roberto Formigoni nel processo sulle tangenti nella sanità a Cremona. Vediamo se la notizia dell’assoluzione vie… -

Ultime Notizie dalla rete : Processo Formigoni Tangenti sanità: domani le conclusioni del processo Formigoni-Mariani Cremonaoggi Tangenti, Formigoni assolto a Cremona per il caso "Vero"

Cremona, 14 luglio 2020 - L'ex governatore di Regione Lombardia Roberto Formigoni è stato assolto dal tribunale di Cremona. L'accusa era quella di corruzione nell'ambito di un presunto giro di tangent ...

Tangenti sanità: Formigoni assolto a Cremona

L'ex governatore della Lombardia era imputato per un presunto giro di tangenti. Roberto Formigoni, ex Presidente della Regione Lombardia, è stato assolto a Cremona nell'ambito di un processo in cui er ...

Cremona, 14 luglio 2020 - L'ex governatore di Regione Lombardia Roberto Formigoni è stato assolto dal tribunale di Cremona. L'accusa era quella di corruzione nell'ambito di un presunto giro di tangent ...L'ex governatore della Lombardia era imputato per un presunto giro di tangenti. Roberto Formigoni, ex Presidente della Regione Lombardia, è stato assolto a Cremona nell'ambito di un processo in cui er ...