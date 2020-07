Problemi Whatsapp del 14 luglio, impossibile inviare i messaggi? (Di martedì 14 luglio 2020) Quando si verificano Problemi con Whatsapp si scatena sempre un po' il panico generale tra i fruitori dell'applicazione. D'altronde il servizio di messaggistica istantanea legato alla compagnia di Facebook rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per le comunicazioni, al giorno d'oggi. E proprio nella serata di oggi 14 luglio diversi sono i Problemi con Whatsapp segnalati dall'utenza. Problemi con Whatsapp, che succede? Già verso ora di cena, intorno alle ore 20, si è assistito ad alcune criticità che possono essere passate inosservate. messaggi recapitati dopo qualche secondo, con la seconda spunta – quella della consegna effettuata – che stentava a presentarsi. Era soltanto il ... Leggi su optimagazine

obnvbila : Io l'ho sempre detto che WhatsApp non vale nulla, dovete usare telegram che sti problemi non li ha. - xsqx_ : Ogni volta che Whatsapp non mi manda messaggi mi sale il panico e inizio subito a pensare che sia la mia connession… - natasfigata : io:smadonno contro la tim pensando di avere problemi con i dati smadonno contro mia mamma,salvini,la meloni e di ma… - Notiziedi_it : Problemi Whatsapp del 14 luglio, impossibile inviare i messaggi? - Caterin56982759 : @ElMik18 Mi sapete dire se vi sono problemi con whatsapp -