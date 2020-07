Privacy e comunicazioni, la politica ha scelto. Ecco le nomine (Di martedì 14 luglio 2020) Il Parlamento ha scelto. Proclamati i nuovi membri delle Autorità per la Privacy e di quella delle comunicazioni. Pasquale Stanzione sarà il sostituto di Antonello Soro. Giacomo Lasorella in dirittura per l'Agcom Leggi su repubblica

repubblica : Privacy e comunicazioni, la politica ha scelto. Ecco le nomine [di ARTURO DI CORINTO] [aggiornamento delle 20:10] - repubblica : RT @rep_tecno: Privacy e comunicazioni, la politica ha scelto. Ecco le nomine [aggiornamento delle 20:10] - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Camere: eletti i membri Agcom-Privacy. Presidenza comunicazioni è sfida a due - rep_tecno : Privacy e comunicazioni, la politica ha scelto. Ecco le nomine [aggiornamento delle 20:10] - marcuspascal1 : RT @Affaritaliani: Camere: eletti i membri Agcom-Privacy. Presidenza comunicazioni è sfida a due -