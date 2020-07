Principe Harry in crisi, interviene Kate Middleton: il piano segreto per salvarlo (Di martedì 14 luglio 2020) Sembrerebbe proprio che il quieto vivere della Royal Family, sia ancora oggi una timida utopia. Il matrimonio tanto atteso del Principe Harry e di Meghan Markle, così insolito e ricco di curiosità; dopo un anno ha portato soltanto situazioni difficili da dover gestire. E ad oggi, sembra che sia proprio il Principe Harry ad accusare negativamente le difficili circostanze. Da tempo ormai non lo si vede spensierato e felice come lo era un tempo; ma più triste e preoccupato. C’è da dire infatti che, il divorzio dalla Royal Family e la fuga a Los Angeles, lo ha allontanato dai ricordi vissuti con il fratello William a Buckingham Palace. Al contrario, pare invece che abbiano rafforzato progressivamente la moglie Meghan, mettendo in secondo piano e in ombra lo stesso ... Leggi su velvetgossip

