Prima pagina di Libero: le notizie di oggi 14 luglio (Di martedì 14 luglio 2020) Le notizie di oggi 14 luglio sulla Prima pagina di Libero: il quotidiano apre sul vertice Conte-Merkel derubricato a elemosina. Secondo Libero l’incontro tra il premier e la leader tedesca è “accattonaggio europeo”. E’ curioso perché non pare che chi sta all’opposizione abbia proposte migliori per fronteggiare la crisi economica presente e futura. Neanche i famosi 49 milioni sarebbero utili e sufficienti. Così mentre Conte insiste e Bruxelles ci tratta sempre peggio secondo Libero (ma il vertice europeo ci sarà il 17 e il 18 luglio) tornano in mente le ricette di Salvini per salvare la situazione: i risparmi degli italiani da “mobilitare” con i buoni del tesoro ... Leggi su nextquotidiano

fattoquotidiano : PRIMA PAGINA DI OGGI @GiuseppeConteIT: 'I Benetton ci prendono in giro: così ci sarà revoca' [LEGGI L'INTERVISTA… - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI L'ideona leghista del compagno Sala: le gabbie salariali - Avvenire_Nei : La prima pagina di oggi - Noovyis : (Prima pagina di Libero: le notizie di oggi 14 luglio) Playhitmusic - - zazoomnews : PRIMA PAGINA - CdS: Missione Osimhen Giuntoli a Lilla per chiudere laffare - #PRIMA #PAGINA #Missione #Osimhen -

Ultime Notizie dalla rete : Prima pagina Prima pagina di Libero: le notizie di oggi 14 luglio next La politica dei vecchi metodi

Chi pensava che l’emergenza economica, conseguenza di quella sanitaria, più grave di quella del ’29, avrebbe cambiato i politici e conseguentemente modificati i metodi di una volta, si sbagliava. La p ...

"Handicappata di m...". Aggredita Beatrice Ion: il papà la difende e finisce in ospedale

Attimi di terrore per Beatrice Ion, atleta paralimpica di 23 anni, che è stata aggredita con frasi razziste contro di lei e contro i suoi genitori. Il padre ha cercato di difenderla ed è finito in osp ...

Chi pensava che l’emergenza economica, conseguenza di quella sanitaria, più grave di quella del ’29, avrebbe cambiato i politici e conseguentemente modificati i metodi di una volta, si sbagliava. La p ...Attimi di terrore per Beatrice Ion, atleta paralimpica di 23 anni, che è stata aggredita con frasi razziste contro di lei e contro i suoi genitori. Il padre ha cercato di difenderla ed è finito in osp ...