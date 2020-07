"Prima la Marina taxi del mare, ora questo". FdI contro Conte: così umilia al Difesa nel nome dei migranti (contagiati) (Di martedì 14 luglio 2020) Forze dell'ordine umiliate da Giuseppe Conte, nel nome dell'accoglienza. Fratelli d'Italia dice no con forza all'ipotesi che i migranti contagiati dal coronavirus vengano fatti alloggiare nelle strutture della Difesa. "Mentre è chiaro che a favore dei nostri militari anche nel Decreto Rilancio non sono previste quelle misure promesse dal governo come la proroga di un anno dei ferma prefissata - si legge in una nota di Salvatore Deidda, Wanda Ferro e Davide Galantino, deputati di FdI e componenti della Commissione Difesa della Camera -, senza alcun coinvolgimento del Parlamento l'esecutivo Conte decide di destinare gli immigrati clandestini risultati positivi al Covid-19 nelle strutture della Difesa". ... Leggi su liberoquotidiano

AngeloRindone : @nadiarizzo1210 E non parliamo di Margherita... che benedisse i fascisti prima della marcia su Roma, in qualità di… - arseni_marina : RT @0_pea5: Prima di pensare a che 'politico' sia, io mi chiedo: che uomo è uno che campa su notizie false con il solo scopo di fomentare o… - BioTexCom_it : Il #bambino comincia in noi molto prima del suo inizio. Ci sono #gravidanze che durano anni di speranza, eternità d… - CorriereUmbria : Usa, prima donna di colore pilota di un caccia: ecco chi è - cariapg : Il 17 luglio 2020 terrò la prima conferenza pubblica post quarantena. Affrettatevi, i posti sono limitati a causa d… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima Marina Prima seduta in spiaggia a Marina di Ravenna: via alla stagione agonistica 2020/21 della nuova Consar Ravenna ravennanotizie.it Verso le Regionali, Susanna Ceccardi fa tappa in Maremma: il programma della visita

Giornata maremmana con visita alle aziende, ad alcune associazioni di categoria e incontro pubblico a Marina di Grosseto. La candidata governatore Susanna Ceccardi sarà domani (mercoledì 15 luglio) a ...

Nessun colpevole per l'esplosione all'hotel Gran Torre: assolto l'impiantista

L'esplosione che nove anni fa devastò l'hotel Gran Torre non era stata causata da errori nelle manutenzioni. Questo il verdetto della Corte d'Appello di Cagliari che oggi ha confermato la sentenza di ...

Giornata maremmana con visita alle aziende, ad alcune associazioni di categoria e incontro pubblico a Marina di Grosseto. La candidata governatore Susanna Ceccardi sarà domani (mercoledì 15 luglio) a ...L'esplosione che nove anni fa devastò l'hotel Gran Torre non era stata causata da errori nelle manutenzioni. Questo il verdetto della Corte d'Appello di Cagliari che oggi ha confermato la sentenza di ...