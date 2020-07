Previsioni Meteo: violenta sfuriata temporalesca tra venerdì e sabato sull’Adriatico e al Sud (Di mercoledì 15 luglio 2020) Previsioni Meteo – Le condizioni bariche andranno progressivamente deteriorandosi nel corso dei prossimi giorni con maggiore incisività dei cavi instabili nordatlantici o nordeuropei. Già da domani, le nubi inizieranno a essere più diffuse sul territorio nazionale e saranno più frequenti anche gli addensamenti associati a precipitazioni sparse, talvolta moderate in qualche fase anche forti in particolare sulle aree appenniniche centro-settentrionali, su Alpi, Prealpi localmente moderate anche sulle pianure del Nord, soprattutto centro-occidentali in forma più isolata sulle aree interne del Sud e sulla Sicilia. Nubi irregolari e fenomeni saranno abbastanza presenti fino a metà settimana, ma a carattere abbastanza sparso e sotto forma, più che altro, di attività convettiva nelle ore ... Leggi su meteoweb.eu

