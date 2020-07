Previsioni Meteo, estate senza caldo estremo in Europa: settimana piuttosto fresca sul continente, -10°C sotto la media tra Italia e Balcani [MAPPE] (Di martedì 14 luglio 2020) Previsioni Meteo – Finora è stata un’estate senza caldo estremo sull’Europa, piuttosto caratterizzata da pattern dinamici e meno anticicloni di blocco che solitamente favoriscono ondate di caldo su parti del continente. Questa settimana porterà un altro periodo piuttosto fresco per una grande parte dell’Europa. Ecco una panoramica delle condizioni che ci attendono fino al 20 luglio (vedi MAPPE della gallery scorrevole in alto). Oggi, 14 luglio Il pattern di martedì 14 luglio svela che c’è una grande area di bassi geopotenziali diffusa su gran parte del continente. Un ... Leggi su meteoweb.eu

