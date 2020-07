Previsioni Meteo Aeronautica Militare: piogge e temporali su Alpi ed Estremo Sud, da giovedì nuova forte perturbazione sull’Italia. Il bollettino fino al 20 luglio (Di martedì 14 luglio 2020) Oggi il maltempo colpirà gli estremi dell’Italia: le Alpi e l’Estremo Sud tra Calabria e Sicilia, dove saranno possibili quantitativi cumulati fino a 100mm entro fine giornata. I temporali sulle Alpi, inoltre, sconfineranno anche verso sud, interessando parti di Piemonte, Liguria, Lombardia e Trentino Alto Adige. Da giovedì, poi, una nuova e forte perturbazione interesserà l’Italia. Ecco le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare per oggi, domani e i prossimi giorni. Oggi, 14 luglio Nord: inizialmente molto nuvoloso o coperto sul settore Alpino/preAlpino con ... Leggi su meteoweb.eu

