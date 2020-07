Premier League 2019/2020, al Chelsea basta Giroud: 1-0 al Norwich (Di martedì 14 luglio 2020) Missione compiuta dal Chelsea dopo lo scivolone in casa dello Sheffield. Nella trentaseiesima giornata di Premier League, i Blues non incantano ma battono per 1-0 il Norwich già retrocesso. I Canaries giocano una dignitosa partita a ‘Stamford Bridge’ difendendosi con ordine e rendendo difficile la vita negli ultimi metri agli uomini di Lampard, che passano solamente a pochi secondi dall’intervallo con un colpo di testa di Giroud su assist di Pulisic. Quanto basta per mettere in cascina tre punti e issarsi sul +4 su Leicester e United (impegnati giovedì) e preparare la volata finale per la qualificazione in Champions con gli ultimi due turni contro Liverpool e Wolverhampton. Leggi su sportface

Un’altra stagione vissuta tra luci e ombre quella disputata dal Blackburn Rovers che ormai da anni milita in Championship, la seconda divisione inglese. I Rovers ad inizio campionato non partivano con ...

Il giorno dopo l’assoluzione del Manchester City fa ancora discutere. E sempre più ci interroga sulla necessità di dover riformare il fair play finanziario alla luce delle sentenze della giustizia spo ...

