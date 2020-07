Prada, la sfilata uomo primavera/estate 2020 in diretta streaming (Di martedì 14 luglio 2020) La sfilata Prada per la prossima primavera/estate sarà trasmessa oggi alle ore 14. La potete vedere qui, oppure collegandovi direttamente sulla pagina Instragram di GQ, dove trasmetteremo in esclusiva lo show. Buona visione. LEGGI ANCHE: Prada, la camicia da bowling in edizione super limitata è il must have dell'estate Dior Men, la collezione da incorniciare Il sogno di Lanvin Lo show futuristico di White Mountaineering Tutte le sfilate uomo primavera/estate 2021 Loewe, lo show in box è un invito al gioco Kris Van Assche spiega la seduzione secondo Berluti JW Anderson: lo show PE 2021 è phygital Hermès presenta con un video la primavera estate 2021 Il ... Leggi su gqitalia

