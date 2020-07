Ponza, boom di turisti e il sindaco lancia l'allarme: 'Mandate l'esercito' (Di martedì 14 luglio 2020) commenta Spiagge troppo affollate e aperitivi senza il giusto distanziamento. L'isola di Ponza , fino ad ora Covid-free, ha registrato un boom di presenze tra i turisti arrivati dalle coste del Lazio ... Leggi su tgcom24.mediaset

FaroGuardia : Boom di turisti e spiagge affollate sull'isola di Ponza. Il sindaco: 'Mandate l'Esercito' -

Ultime Notizie dalla rete : Ponza boom

Spiagge troppo affollate e aperitivi senza il giusto distanziamento. L'isola di Ponza, fino ad ora Covid-free, ha registrato un boom di presenze tra i turisti arrivati dalle coste del Lazio negli ulti ...L’isola di Ponza nei giorni scorsi ha registrato un boom di presenze tra i turisti arrivati in traghetto o con le imbarcazioni private dalle coste del Lazio. Le spiagge sono affollate e non ci sono at ...