Pomezia e Torvaianica | in arrivo 4 termoscanner per riaprire i centri anziani

In arrivo a Pomezia e Torvaianica 4 termoscanner che consentiranno la riapertura dei centri anziani presenti in zona. In modo particolare i macchinari saranno assegnati alle strutture di Martin Pescatore, Pomezia centro, Torvaianica centro e Campo Ascolano e serviranno per monitoraggio all'ingresso della temperatura corporea. I centri anziani, chiusi fino a pochi giorni fa, potranno grazie a questo provvedimento tornare ad accogliere i loro utenti che a causa dell'emergenza Coronavirus si sono trovati privi di un importante momento di socialità.

