Poliziotti in quarantena dopo lo sbarco fantasma dei bengalesi in Calabria: "Il governo non ha idea di cosa sta accadendo" (Di martedì 14 luglio 2020) I Poliziotti? Carne da macello sul fronte immigrazione e coronavirus. È esemplare la vicenda di almeno 25 agenti messi in isolamento dopo essere intervenuti durante lo sbarco di migranti positivi in Calabria, domenica scorsa. "La situazione è diventata insostenibile anche per noi", accusa il segretario nazionale della Federazione Sindacale di Polizia, Giuseppe Brugnano, al Giornale.it. Dito puntato sul Viminale, di cui si sottolinea "il silenzio assordante del ministro Luciana Lamorgese". Particolarmente difficile il lavoro delle forze dell'ordine, perché nel caso di Roccella Jonica si è trattato di uno dei tanti sbarchi fantasma: di 70 bengalesi, 28 sono stati riconosciuti positivi al coronavirus e asintomatici. Non ... Leggi su liberoquotidiano

