Playoff Lega Pro: Bari-Carrarese e Reggio Audace-Novara le semifinali (Di martedì 14 luglio 2020) Completato il quadro delle semifinali dei Playoff della Lega Pro. Saranno Bari-Carrarese e Reggio Audace-Novara a sfidarsi Completato il quadro delle semifinali dei Playoff della Lega Pro. Ieri sera si è giocato il secondo turno nazionale dei Playoff, che ha visto vittoriose Bari, Carrarese, Reggio Audace e Novara. Eliminate Ternana, Carpi, Potenza e Juventus Under 23. Bari-Ternana 1-1 Al Bari basta il paReggio contro la Ternana, in virtù della miglior posizione in Classifica. Per i pugliesi decisivo un rigore di Antenucci nel primo tempo. ... Leggi su zon

