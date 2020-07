Piglio, albanese scoperto con quasi un etto di marijuana pronta per lo spaccio: arrestato (Di martedì 14 luglio 2020) Continua, in tutto il territorio ciociaro, il lavoro delle forze dell’ordine finalizzato al contrasto alle attività di spaccio. Nel tardo pomeriggio di ieri a Piglio, i militari della locale Stazione, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 37enne, cittadino albanese residente in quel centro, (già censito per reati specifici ed avvisato orale). A seguito di perquisizione personale e domiciliare, i militari operanti hanno rinvenuto all’interno della propria abitazione, un barattolo di vetro contenente 90 grammi di marijuana, materiale vario utilizzato per il confezionamento dello stupefacente e 2 cartucce da caccia calibro 12 (illegalmente detenute), il tutto sottoposto a sequestro. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

