Picchia il figlio 15enne con il mattarello per "educarlo": arrestato (Di martedì 14 luglio 2020) “Aiuto, mio papà mi Picchia con il mattarello”: è questa la chiamata che il Telefono azzurro ha ricevuto da parte di un ragazzino di 15 anni, che si è rivolto alla Onlus per chiedere aiuto. La centrale del Telefono Azzurro ha avvisato subito i carabinieri di Bologna che si sono recati a casa del ragazzino, trovandolo, secondo quanto si apprende, pieno di lividi.Il padre, un 47enne italiano, ai militari avrebbe confessato: “L’ho Picchiato per educarlo”. L’uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari in un’altra abitazione. Sono stati attivati i servizi sociali. Leggi su huffingtonpost

(ANSA) - BOLOGNA, 14 LUG - Un uomo di 47 anni, italiano, è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di avere picchiato e colpito con un mattarello il figlio 15enne. E' successo nel Bolognese. E' s ...

“Aiuto, mio papà mi picchia con il mattarello”: è questa la chiamata che il Telefono azzurro ha ricevuto da parte di un ragazzino di 15 anni, che si è rivolto alla Onlus per chiedere aiuto. La central ...

(ANSA) - BOLOGNA, 14 LUG - Un uomo di 47 anni, italiano, è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di avere picchiato e colpito con un mattarello il figlio 15enne. E' successo nel Bolognese. E' s ...“Aiuto, mio papà mi picchia con il mattarello”: è questa la chiamata che il Telefono azzurro ha ricevuto da parte di un ragazzino di 15 anni, che si è rivolto alla Onlus per chiedere aiuto. La central ...