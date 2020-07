Piantagioni di cannabis sui Monti Lattari: distrutte 500 piante (Di martedì 14 luglio 2020) E’ in corso un maxi blitz nei comuni di Gragnano e Casola nel napoletano per l’individuazione e la conseguente distruzione di moltissime Piantagioni di cannabis. Dal 28 maggio ad oggi sono oltre 2 mila le Piantagioni sequestrate. Dalle prime luci del giorno è in corso un’operazione dei Carabinieri del comando provinciale di Napoli volta all’individuazione … L'articolo Piantagioni di cannabis sui Monti Lattari: distrutte 500 piante proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

