Permessi legge 104 | visite mediche sospese per Covid-19 | fino a quando?

Pemessi legge 104, cosa fare se il verbale è scaduto? I Permessi in questo caso non si perdono perchè la normativa tutela il lavoratore con disabilità o per chi assiste un familiare con handicap grave. Nel periodo di Covid-19 sono state sospese tutte le visite medico legali e dall'inizio di giugno sono anche riprese. Adesso l'ente e le Asl cercheranno di sbloccare tutte le visite. Permessi legge 104: sospensione dei termini di decadenza Un lettore ci ha scritto: "Salve, sono un lavoratore dipendente, e usufruisco dei Permessi L. 104 per assistere un congiunto invalido al 100%, la cui validità era soggetta a revisione il 30/04/2020. Tale validità si intende prorogata ...

