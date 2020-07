Perché la polizia ha immobilizzato a terra un ragazzo del Mali in stazione a Milano (Di martedì 14 luglio 2020) Nei giorni scorsi è circolata molto sui social network una serie di stories di Instagram che mostravano come un ragazzo nero fosse stato immobilizzato sulla banchina della stazione di Milano da alcuni agenti in divisa, che lo hanno fermato a terra. Secondo le parole di chi ha filmato l’accaduto con il cellulare e di chi lo ha denunciato per primo, il ragazzo nero era stato fermato e trattato in quel modo perché «era senza mascherina». LEGGI ANCHE > Il video dei tre poliziotti che bloccano a terra un uomo di Verona fermato per ubriachezza ragazzo africano immobilizzato alla stazione di Milano, cosa è successo Tuttavia, il Corriere della Sera ha ricostruito ... Leggi su giornalettismo

fabiochiusi : Tralasciando la gogna a cui è stato esposto dalla pagina leghista, ignobile a prescindere dal credo politico, la do… - CarloCalenda : Magari anche un commerciante che paga un affitto congruo o l’ambulante che paga più del Twiga. È più semplice di co… - Fra7714 : @nzingaretti Oggi le #Sardine hanno fatto l'ennesima figura di palta, accusando la polizia di aver fermato un extra… - patriziagatto3 : RT @francescatotolo: Una nuova iniezione di capitale dello speculatore #Soros (perché non è nient’altro che un investimento) a favore dei #… - Neapolis12631 : RT @francescatotolo: Una nuova iniezione di capitale dello speculatore #Soros (perché non è nient’altro che un investimento) a favore dei #… -

