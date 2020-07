Pensione quota 100 lavoratore dipendente: quando la decorrenza del trattamento? (Di martedì 14 luglio 2020) Con l’avvicinarsi della scadenza della quota 100 i lavoratori che pensano di poterci rientrare, ovviamente, sono impazienti di sapere se con i requisiti in loro possesso, o con quelli che raggiungeranno entro la fine del 2021, potranno presentare domanda di Pensione. Pensione quota 100 lavoratore dipendente Ovviamente la preoccupazione principale è rappresentata dal fatto che se non si riesce a rientrare nel pensionamento con quota 100 si potrebbe essere soggetti ad uno scalone di 5 anni per poter accedere alla quiescenza, non sapendo quale misura potrebbe prendere il posto della quota 100. Un lettore, proprio sulla scia di questa preoccupazione, scrive per chiedere: Sono un lavoratore dipendente, ho 39 ... Leggi su notizieora

