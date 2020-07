Pensione di vecchiaia anticipata e trasformazione assegno ordinario di invalidità (Di martedì 14 luglio 2020) Per i lavoratori invalidi del settore privato è prevista una misura previdenziale che permette di accedere al pensionamento con 11 anni di anticipo per le donne e con 6 anni di anticipo per gli uomini. Si tratta della Pensione di vecchiaia anticipata per i lavoratori con invalidità pari o superiore all’80%. Pensione di vecchiaia e assegno ordinario di invalidità Un lettore scrive per chiedere: Ho un’invalidità riconosciuta all’ 80% (ottanta per cento). Mi sono sempre sottoposto a visite mediche in sedi INPS con medici dall’ente incaricati. Ho 22,5 (ventidue e mezzo) anni di contribuzione tutti in aziende private (tranne un anno di servizio militare). Compio 65 anni in agosto del 2020. Posso chiedere la ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Pensione di vecchiaia anticipata e trasformazione assegno ordinario di invalidità - infoitinterno : Pensione di vecchiaia anticipata: servono 3 anni di contributi nell'ultimo quinquennio? - TrendOnline : Come andare in #pensione nel 2020. Ecco 7 modi: i requisiti - nuccia20 : RT @marco_merighi: Abbassare l'età della pensione di vecchiaia, ora a 67 anni, mandare in pensione i lavoratori anziani e creare posti di l… - giomo2 : RT @marco_merighi: Abbassare l'età della pensione di vecchiaia, ora a 67 anni, mandare in pensione i lavoratori anziani e creare posti di l… -